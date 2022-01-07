القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عادل عبدالفضيل إن جميع أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ قد عرضوا من خلال مقارهم الإدارية في جميع المحافظات النشرة الاولى التي أصدرتها وزارة القوى العاملة مع مستهل العام الجديد مطالبين الشباب الباحثين عن عمل التقدم فورا الى مديريات القوى العاملة في 17 محافظة بطلبات التوظف.



وأضاف عبدالفضيل أن شركات القطاع الخاص قد تعهدت بألا تجبر العامل عند التقدم إليها وقبول طلب تعيين من تنطبق عليه شروط الوظائف، التوقيع على استمارة 6 التي كانت تقضي بفصل العمل تعسفيا.



وأكد أن جميع الشركات تعهدت ايضا بأن تطبق القرار الخاص بالحد الأدنى للأجور وهو 2400 جنيه شهريا وان تصرف العلاوات الدورية بواقع 3% كذلك وهو ما قرره قانون العمل الجديد الذي ما زال قيد المناقشة في البرلمان. وقد أعلنت وزارة القوى العاملة، خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية، عن توفير 8 آلاف و592 فرصة عمل، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري.