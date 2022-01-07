أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة لا تدخر جهدا لترسيخ دعائم المواطنة والوحدة التي يعيش في ظلالها الجميع بقيم التسامح والانتماء وقبول الآخر والتعايش المشترك، وهو ما تجسد في الحرص على دعم حقوق أبناء الوطن من المسيحيين على مختلف الأصعدة بلا تفرقة أو تمييز، بما يعزز الترابط والإخاء بين كافة فئات وطوائف المجتمع، والمساواة في الحقوق والواجبات.



جاء ذلك في تقرير نشره المركز الإعلامي يتضمن (إنفوجرافات) تسلط الضوء على استمرار الجمهورية الجديدة في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس. ورصد التقرير جهود توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، موضحا أنه تم إصدار 22 قرارا من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى يناير 2022، بإجمالي 2162 كنيسة ومبنى تابعا، بواقع 1186 كنيسة و976 مبنى.