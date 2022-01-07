أعلنت حملة «أجمل شتاء في العالم» الهادفة إلى التعريف بمعالم دولة الإمارات العربية المتحدة في شتائها المعتدل ونشر القيم الإنسانية لشعبها، أنها ستطلق اعتبارا من اليوم حملة إنسانية تهدف إلى دعم الشعوب التي تعاني ظروفا صعبة جراء برد الشتاء، ومساندة اللاجئين الذين اضطرتهم ظروفهم إلى سكن الخيام في العالم العربي وأفريقيا، وذلك تحت عنوان: «لنجعل شتاءهم أدفأ» بالتعاون مع اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان «أبوفلة»، أحد أبرز صناع المحتوى المتخصص بالألعاب الإلكترونية والترفيهية في المنطقة العربية.

وتسعى هذه المبادرة الإنسانية لجمع 10 ملايين دولار بهدف تقديم الدعم لأكثر من 100.000 أسرة من اللاجئين والمحتاجين في العالم العربي وإفريقيا ومساعدتهم على تخطي برد الشتاء القارس وتأمين احتياجاتهم الأساسية لتجاوز مصاعبه وإعادة الدفء إلى خيامهم وأماكن وجودهم وتجمعهم، وذلك تأكيدا على الروح الإنسانية لشعب الإمارات التي تمثلها «مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مع فتح المجال لجميع الراغبين بالمشاركة من مختلف دول العالم.

وتنطلق مبادرة «لنجعل شتاءهم أدفأ» بالشراكة مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وشركة «جالاكسي ريسر» العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الافتراضية الرقمية والتي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها وتشرف على أعمال وأنشطة اليوتيوبر «أبوفلة»، وبالتعاون مع «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» و«الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام»، واللتين ستساهمان في إيصال المساعدات إلى محتاجيها.

وتستقبل المبادرة المساهمات للحملة الخيرية من كل مكان وعلى مدار الساعة طوال مدة المبادرة، على الموقع الإلكتروني MBRGI.ae/WarmWinter

وإلى أن يتم جمع المبلغ المطلوب كاملا بواقع 10 ملايين دولار، سوف يحبس اليوتيوبر الشاب «أبو فلة» نفسه في غرفة زجاجية في وسط مدينة دبي، وتحديدا في منطقة «برج بلازا» بمحيط برج خليفة، أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، ليبث من هناك محتواه الخاص بالمبادرة على قناته في اليوتيوب بشكل متواصل حتى اكتمال جمع المبلغ المطلوب.

وتعليقا على المبادرة، قال صانع المحتوى حسن سليمان «أبوفلة»: «الدفء في الشتاء لمن يعاني البرد والصقيع، لا يقل أهمية عن الحاجة للطعام وماء الشرب. وهناك ملايين اللاجئين والنازحين في المنطقة ممن يحتاجون إلى كل دعم يجدونه، لذلك أردت أن أشارك في هذه المبادرة الإنسانية وأتمنى على الجميع المساهمة فيها».

وتشكل مبادرة «لنجعل شتاءهم أدفأ» توسعا في مفهوم العمل الإنساني الذي يشرك الجميع من كل مكان ومن كافة الفئات، بعد حملة سابقة قام بها صانع المحتوى «أبوفلة» في أكتوبر 2021، وساهم فيها أكثر من 31 ألف متبرع، وجمع خلالها، وعبر البث المباشر المتواصل لـ28 ساعة، مليون دولار لمساندة اللاجئين والنازحين في سورية ولبنان والأردن والعراق، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.