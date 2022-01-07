عادل الشنان

أعلن نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون قطاع التنفيذ م.راشد العنزي عن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الجزئي لمركز صحي ومبنى الإسعاف بمشروع غرب عبدالله المبارك، وذلك بناء على موافقة المهندس المقيم بمذكرته رقم 2346 بتاريخ 2021/12/02 وبموجب موافقة إدارة مشاريع المنطقة الأولى على رأي ممثل المهندس بالعقد على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي بمذكرته رقم (1/10-1151) بتاريخ 2021/12/05، حيث تقرر تشكيل لجنة استلام ابتدائي جزئي للأعمال المذكورة مكونة من مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية رئيسا وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط ومدير إدارة التصميم ومدير إدارة ضبط الجودة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وممثل وزارة الصحة ومراقب الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وممثل المهندس بالعقد المهندس محمد أحمد مقررا.



وأشار م.العنزي الى أنه تدعى اللجنة للاجتماع في مكتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية (إدارة مشاريع المنطقة الأولى) الكائنة بمشروع غرب عبدالله المبارك للقيام بالمعاينة الموقعية للأعمال بغرض الاستلام الابتدائي الجزئي لتلك الأعمال، وان ترفع اللجنة توصياتها الى نائب المدير العام لشؤون التنفيذ للاعتماد، ويخطر المتعهد كتابيا بموعد خروج اللجنة، كما أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من العاملين بالمؤسسة لإتمام أعمالها، وعلى إدارة الخدمات (قسم الخدمات المساندة) تسهيل مهمة انتقال اللجنة ويجب التوقيع على محضر المعاينة من الأعضاء مباشرة.