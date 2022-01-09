بيروت - خلدون قواص



أرجأت الأمم المتحدة مؤتمرا إنمائيا على خلفية رفض نقابة المهندسين استقبال مسؤولين ممثلين عن السلطة في مقدمتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان يفترض أن يعقد المؤتمر برعايته.



وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تأجيل أعمال مؤتمر خاص بالتنمية المدينية والحضرية في بيروت، عبر رسائل تلقاها المشاركون المفترضون بهذا المؤتمر، وتضمنت: ان «المنتدى الوطني الحضري» وبسبب الوضع الصحي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والواقع الوبائي في البلاد، قرر ارجاء اعمال المؤتمر وذلك بناء على توجيهات الأمم المتحدة في لبنان.



وكان من المفترض أن يتم إطلاق المؤتمر يوم 25 كانون الجاري في نقابة المهندسين في بيروت، لتشمل أعماله 3 عناوين أساسية، وهي السكن والنقل العام والطاقة.

إلا أن رسائل عبر مواقع التواصل منسوبة الى نقيب المهنيين عارف ياسين تفيد بأن النقيب يرفض استضافة النقابة رئيس الحكومة او اي من الوزراء او ممثلين عن السلطة السياسية الحاكمة في المؤتمر الذي كان سيتم اطلاقه برعاية ميقاتي وحضور عدد من وزراء من الحكومة الحالية.

ويأتي هذا الموقف رفضا لسياسات الحكومة والمنظومة وتعاطيهما مع النقابات واحتجاز اموال الصناديق الاجتماعية وتحميل كلفة الانهيار لآلاف العائلات من مدخراتها الالزامية ورفضا لطرح الكتل النيابية اقرار قوانين عمرانية ومالية تضر بالمصلحة العامة، ووقع هذا البيان باسم «نقابة تنتصر».



وفي وقت لاحق، اوضح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بيان أنه «سيتم تنظيم المنتدى الحضري حول المدن من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وليس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP».



وأضاف أنه «تم تأجيل المنتدى فقط بسبب الزيادة الكبيرة حاليا لأعداد إصابات كورونا في لبنان، وحسب التوجيهات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة في لبنان.

لقد تم تأجيل المنتدى الحضري والذي سيقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء حتى مارس المقبل، وبناء على الوضع الصحي المرتبط بإجراءات كورونا».



وأكد انه «سبق للبرنامج أن اتفق مع نقابة المهندسين في بيروت على استضافة اليوم الثاني من المنتدى في مركز النقابة.

ولما كانت النقابة قد أبدت تحفظها حول أي مشاركة محتملة من الجهات الحكومية، تم التوافق بين النقابة وبرنامج UN-Habitat على تحديد مكان آخر لإجراء فعاليات اليوم الثاني.

وقد تم بالفعل تحديد مبنى الأمم المتحدة الاسكوا (ESCWA) لتنظيم فعاليات المنتدى الحضري على يومين».