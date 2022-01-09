بيروت - عمر حبنجر



بدأت القوى السياسية والحزبية عمليا تركيب التحالفات ومقاربة الأسماء، التيار الحر أجرى استطلاعا ذاتيا ثانيا لمرشحيه للانتخابات المقبلة، فبقي النائب ابراهيم كنعان أولا في دائرة المتن الشمالي، وجاء النائب ادي ابي اللمع ثانيا في هذه الدائرة، والنائب سيمون ابي رميا أولا في دائرة جبيل ومثله ألان عون في دائرة بعبدا. أما في جزين، فقد تقدم النائب زياد اسود على منافسه أمل أبوزيد، مستشار الرئيس عون للشؤون الروسية.



وطبعا، هذه النتائج تعني التيار الحر وحده، فهؤلاء سيكونون مرشحي التيار للانتخابات النيابية.



والراجح ان تغييرات محدودة ستحصل في لوائح القوات اللبنانية والكتائب وأمل، وجذرية في حزب الله، فيما لايزال الموقف في تيار المستقبل غامضا، مع أرجحية دعم مرشحين ولوائح صديقة في المناطق كافة، ما لم يقرر الرئيس سعد الحريري المشاركة شخصيا.



وتشكل بيروت أكبر معاقل تيار المستقبل، ويبدو ان عودة الرئيس فؤاد السنيورة من لقاء سعد الحريري في أبوظبي لم تقترن بالموافقة، على أن يحتل السنيورة موقعه النيابي في بيروت.



كذلك أعلن رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع «التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الانتخابية»، داعيا إلى «تحويل كل الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب إلى ماكينة انتخابية مجيشة لصالح العملية الانتخابية كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور الى الخلاص الوطني».



واعتبر جعجع، في لقاء مع كوادر «القوات»، أن «هذه المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما أنها معركة اللبنانيين للتخلص من الواقع المذري الذي أوصلهم إليه تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ومن معهما».



وقال إن «فرص النجاح كبيرة جدا بسبب التحول الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ سوى بمصالحها وأوصلت البلد إلى الانهيار»، لافتا الى أنه «لابد أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان، وهي ليست «القوات اللبنانية» وحدها، بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط».



ودعا جعجع إلى «تحمل المسؤولية في هذه المعركة، لأنهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنم التي نعيشها اليوم وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض على الأقل للسنوات الأربع المقبلة».



وأشار جعجع إلى أن «فرص تعطيل الانتخابات صعبة، وسنواجه أي محاولة من هذا النوع، وفي ظل استكمال التدابير العملية لإتمام الانتخابات فإن الأمور وضعت على السكة الصحيحة خصوصا أن أنظار العالم كله تنتظر هذه الانتخابات»، وقال إن «الجيش اللبناني مع القوى الأمنية الأخرى قادر على ضمان العملية الانتخابية على أفضل وجه ممكن».