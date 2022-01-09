انعكس قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد 3 أندية إيرانية من مسابقة دوري الأبطال لعدم استيفائها المعايير الإلزامية، صدمة في طهران رغم اعتبار معنيين باللعبة أن الخطوة كانت متوقعة.



وأعلن الاتحاد القاري منع قطبي العاصمة برسبوليس واستقلال، إضافة الى نادي غل غوهار، من المشاركة في موسم 2022 للمسابقة القارية الأولى على صعيد الأندية، على خلفية عدم استيفاء «جميع المعايير الإلزامية» المطلوبة.



ولم يحدد الاتحاد الذي يتخذ من كوالالمبور مقرا له، تفاصيل القرار، إلا أن معايير نيل الترخيص تشمل مجالات واسعة تراوح بين الرياضي والإداري والمالي، وصولا الى أخرى متعلقة بالسلامة وملكية الأندية وقواعد السلامة والبنى التحتية وغيرها.



ويعد استقلال المعروف بلونه الأزرق، وبرسبوليس المعروف بالأحمر، أبرز ناديين في إيران. وكانت مبارياتهما في «ديربي» العاصمة، تجذب عشرات آلاف المشجعين في ملعب آزادي في طهران، قبل أن يغيب هؤلاء عن المدرجات بسبب الظروف الصحية المرتبطة بكوفيد-19.



وأثار قرار الاتحاد القاري صدمة الناديين اللذين يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة، رغم أن العديد من المعنيين بكرة القدم التي تحظى بشعبية واسعة في إيران، ألمحوا الى أن هذه الخطوة كانت متوقعة.



وقال مدرب برسبوليس يحيى كل محمدي إن القرار «يثير الصدمة فعلا. يصعب علي جدا تقبله». وتابع «يجب أن يتم تحميل المسؤولية الى الذين تسببوا بهذه الفضيحة التاريخية من خلال قراراتهم»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.



من جهته، رأى عضو مجلس إدارة نادي استقلال حجت كريمي أن «كل المشجعين الآن يشعرون بالحزن جراء هذه المشكلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إسنا».



وأوردت صحيفة «خبر ورزشى» الرياضية، أن الاتحاد الآسيوي كان أبلغ وزارة الرياضة الإيرانية في أكتوبر، بضرورة إنهاء ملكيتها المشتركة لناديي برسبوليس واستقلال، وهي ما تعد مخالفة لمعاييره المتعلقة بنيل ترخيص المشاركة في دوري الأبطال.



ورأى المسؤول في الاتحاد المحلي للعبة داريوش مصطفوي في حديث للتلفزيون الرسمي أن «المشكلة اليوم هي حضور السياسة في كرة القدم».



من جهته، قال رئيس الاتحاد شهاب الدين عزيزي خادم «بالتأكيد سنستخلص العبر المريرة من تجارب الماضي، من أحل اتخاذ خطوات لكي تمتثل كرة القدم في بلادنا مع المعايير المطلوبة من الاتحاد القاري».



وحل برسبوليس وصيفا في دوري الأبطال عامي 2018 و2020، بينما رفع استقلال كأس المسابقة مرتين في صيغتها القديمة، وشارك مرارا في الصيغة الجديدة اعتبارا من موسم 2002-2003.