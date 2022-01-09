توج الجزيرة بطل الدوري بلقب الكأس السوبر الإماراتية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على شباب الأهلي حامل اللقب بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.



وأحرز الجزيرة الكأس الوحيدة التي تنقص خزائنه بعدما فشل في نيلها خلال 4 مباريات سابقة، في حين فشل شباب الأهلي في التتويج للمرة السادسة.



وقال قائد وحارس مرمى الجزيرة علي خصيف الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: «كانت البطولة بمنزلة الحلم بالنسبة لي، ولقد قلت لزملائي انهم يجب ان يفوزوا من اجلي لأنني كنت متواجدا في المباريات الأربع السابقة التي لعبناها بالمسابقة وخسرناها».



وبدا أن شباب الأهلي في طريقه لينفرد بالرقم القياسي للبطولة وفك ارتباطه مع العين (5 ألقاب لكل منهما) عندما تقدم بهدف البديل محمد جمعة (65)، لكن الجزيرة أدرك التعادل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي عبر عبدالله رمضان (89)، ولجأ الفريقان بعدها مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للجزيرة.