الدوحة - فريد عبدالباقي



أرسل نادي قطر كتابا إلى مؤسسة دوري نجوم قطر لاستيضاح أسباب تأجيل مباراة الفريق أمام السد، التي كانت مقررة الجمعة في الجولة الـ 13.



وتلقى نادي قطر كتاب التأجيل صباح يوم المباراة التي كانت مقررة أمس الأول، وقام النادي بالرد على كتاب المؤسسة بكتاب آخر لاستيضاح أسباب التأجيل، خاصة ان كتاب المؤسسة لا يشتمل على أي أسباب، ولم يذكر في الكتاب أن التأجيل بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف السد، أو عدد اللاعبين المصابين، ما تسبب في اتخاذ قرار التأجيل.



هذا، وفتح الاتحاد الآسيوي الباب أمام الغرافة للمشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، بشكل مباشر في مرحلة المجموعات عوضا عن خوض الملحق القاري كما كان مقررا من قبل، وذلك بعد إعلان الاتحاد القاري استبعاد 3 أندية إيرانية من المشاركة في دوري الأبطال بسبب عدم استيفائها شروط المشاركة في المسابقة القارية.



وقال الاتحاد القاري إنه سحب تراخيص أندية برسيبوليس والاستقلال وجول جوهر لأنها لم تستوف جميع المعايير الإلزامية من دون أن يقدم أي إيضاحات لكن المعايير واسعة وتتمثل في ضمان السلامة إلى تلبية المعايير المالية والقانونية.



إلى ذلك، فاز الشمال على السيلية بنتيجة (2-0)، مساء أول من أمس، في افتتاح الجولة 13 من الدوري القطري، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشمال إلى 12 نقطة بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد السيلية عند 5 نقاط بقي بها في المركز الثاني عشر والأخير.



وفي مباراة أخرى، تقاسم الغرافة والأهلي نقاط المواجهة بعد تعادلهما سلبيا ليعزز الغرافة من مركزه الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة، فيما وصل رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في المركز السابع.