«معليش» تجمعة من جديد مع ميريام فارس

ياسر العيلة



أعرب المطرب يوسف العماني عن سعادته بالنجاح الذي تحققه احدث اعماله أغنية «الكبيدة»، من كلمات وألحان وإخراج د.نورا المرزوقي، والتي تمت عمليات تصوير الفيديو كليب الخاص بها في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولاقت الأغنية استحسانا كبيرا فور نزولها.



وأبدى العماني سعادته بالأثر الذي تركه الكليب لدى المتابعين، مؤكدا أن الفكرة جديدة ولا تحتوي على أي إسفاف أو أشياء خارجة عن العرف، وقال في تصريحات خاصة: صورنا الأغنية على شكل حفلة عرس، حيث يقوم شخص بالغناء لحبيبته باللهجة المغربية.



وتابع: استخدمنا الأشياء التي يستخدمها أهل المغرب كالفقرة السريعة، وكانت السيدة فدوى صاحبة شركة «من يدي» مشرفة على الأزياء، بحيث يظهر الزي المغربي لحظة الدخول، ولباس مختلف بشكل كبير وقت الذهاب ونهاية الحفل.



من جهة أخرى، أشار العماني إلى مشروع أغنية جديدة باللهجة المغربية، للفنانة ميريام فارس، اسمها «معليش»، وتقوم حاليا بتصويرها، وقال: تأتي الأغنية الجديدة بعد نجاح تعاوننا السابق في أغنيات «خلاني» و«قومي قومي» و«أرتاح» باللهجة العراقية. وأكمل: هناك عمل آخر جمعني مع الكاتب وليد حسنية، كما قمت بتلحين أغنية «حبيبي سعودي».



وأضاف: هناك عمل جديد أشتغل عليه مع الموزع يوسف شمس الدين، الذي وزع لي أغنية «يا رب ساعدني»، وأيضا عمل مع الملحن حسام كامل سننجزه خلال الفترة القادمة، وعمل مع الشاعر علي الشيخ، وهو قصيدة جديدة فكرتها اجتماعية اسمها «عاشر من تعاشر».