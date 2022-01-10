القاهرة - خلود أبوالمجد



علقت الفنانة رانيا يوسف على ذكر اسمها في تراك لمطرب الراب أحمد ناصر الشهير بـ «الجوكر»، والذي يحمل عنوان «التالتة ممكن»، قائلة: «الحقيقة أنا بصور ومعرفش أي حاجة عن الموضوع ده خالص، أي حد عايز يتشهر، أي مخلوق أي حد مجهول عاوز يتشهر يحط اسمي في أي حاجة علشان الناس تعرفه».



وتابعت رانيا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس»: «مش معقولة أسيب شغلي وأدور على ناس مجهولة عاوزين يتشهروا على حسابي، هاعمل إيه، ده قدرنا على السوشيال ميديا، ولو أي حد عاوز يعمل مصيبة يحط اسم رانيا علشان يتشاف، أنا فهمت اللعبة، ومبقتش تفرق معايا».



وسبق لـ «الجوكر» أن طرح أغنية «التالتة ممكن» عبر قناته الرسمية في «يوتيوب»، ضمن موسم الدسات أو البيف، الذي يدور بين مجموعة من مغني التراب في مصر، وهذا التراك هو رسالة موجهة من «الجوكر» إلى مغني التراب أبويوسف. وجاء في كلمات التراك التي ذكرت اسم الفنانة رانيا يوسف: «انتو مكشوفين قصادنا زي مصلحة run يا يوسف».



يذكر أنه يعرض للفنانة رانيا يوسف حاليا مسلسل «المماليك» على شاشة «النهار»، وهو من نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، حول 6 شخصيات رئيسة، ولكل شخصية قصة، وكل قصة مرتبطة بالقصة التي تليها، والمسلسل من بطولة: بيومي فؤاد، دوللي شاهين، محمد لطفي، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.