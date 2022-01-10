مفرح الشمري



تكريم الفنانين الكبار وهم على قيد الحياة، من الأمور الجميلة التي تشعرهم بقيمتهم وأن عطاءاتهم والمساهمة في رفعة اسم بلادهم من خلال ما قدموه من أعمال فنية لم تذهب هباء منثورا، هذا ما دفع شركة وفرة للخدمات المالية في مجمع «كيوب» الى إقامة حفل تكريم للفنان القدير محمد جابر الشهير بشخصية «العيدروسي» التي أحبها الكبار قبل الصغار، وذلك بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية والعامة والذين كان حضورهم تقديرا للفنان القدير المحبوب «بوخالد» محمد جابر.



مبادرة «وفرة للخدمات المالية» أشاد بها الجميع وعلى رأسهم المحتفى به الفنان القدير محمد جابر الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم المفاجئ - حسب قوله - ولكنه أسعده لأنه من جمهوره الذي أحبه وأحب أعماله منذ الأبيض والأسود وحتى يومنا هذا.



وقال «العيدروسي»: سعيد بهذه الكوكبة التي حضرت ليلة تكريمي وأنا أشكر كل من حضر وأتمنى ان أكون دائما في بال جمهوري من خلال الأعمال التي أقدمها لهم عبر شاشة التلفزيون وأطلب منهم متابعتي في أعمالي الجديدة «نوح العين» و«يازينة عيوني»، وأتمنى ان تنال الشخصيات التي أقدمها في هذين العملين إعجاب الناس.



جهود كبيرة



من جانبها، قالت مديرة تطوير شركة «dealer & trader» التابعة لشركة وفرة للخدمات المالية شروق الرشود إن الفنان محمد جابر له جهود كبيرة وقدم الكثير من المسلسلات والبرامج التي أثرت الساحة الفنية نتشرف بتكريمه الليلة لأنه من النخبة العريقة وقدم لنا كثيرا من الفن، أضحك الناس وأثلج قلوبهم وأسعدهم في كثير من أعماله التلفزيونية والمسرحية، لافتة الى أن التكريم بمنزلة تقدير لأعماله لأنه أعطى الكثير من وقته وعمره وجهده، مشيرة الى أنهم في المستقبل يخططون لإقامة سلسلة من التكريمات لفنانين ساهموا في رفع شأن الكويت بالمجال الفني.



بدورها، قالت الفنانة القديرة مريم الصالح إن زميلها الفنان القدير محمد جابر «بوخالد» قامة من قامات الكويت. وأضافت: إنه من مؤسسي المسرح، وكان مع محمد النشمي، لافتة إلى أنه من المفترض من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تكريمه وقد تأخروا في ذلك وهناك أيضا عبدالرحمن الضويحي، وحسين الصالح فهما يعدان من المؤسسين وخدما الحركة الفنية.



وقالت النجمة الكوميدية هيا الشعيبي ان الفنان القدير محمد جابر أبونا كلنا وإن شاء الله كل سنة يُكرّم ولا يقتصر تكريمه على هذه السنة فقط، لافتة الى أنه من المفترض أن يكرم فنانون آخرون من جهات الدولة.



مشوار طويلأما الفنانة الإماراتية القديرة هدى الخطيب، فقالت: اعتبر التكريم لأي فنان له قيمة كبيرة جدا لأنه إنصاف لجهده ومشواره الطويل، والسنوات التي عانى فيها الفنان في تقديم أعمال وأخذت منه جهدا وتعبا.



ووصفت الخطيب التكريم بأنه اعتراف بأن مشوار الفنان القدير محمد جابر كان مثمرا في تقديم رسالة جميلة للناس الذين استفادوا منها في حياتهم، لافتة الى انها جمعتها أعمال كثيرة مع الفنان محمد جابر مثل «جدة لولوة»، وهناك عملان جديدان وهما مسلسل «يا زينة عيوني» والمسلسل التراثي «نوح العين».



من جهتها، امتدحت المستشارة نجلاء النقي المشوار الفني للمحتفى به الفنان القدير محمد جابر، واصفة إياه بأنه من الفنانين الذين يحرصون على غرس عادات وتقاليد أهل الكويت في نفوس متابعيه سواء من خلال أعماله التلفزيونية والإذاعية أو المسرحية، متمنية له الصحة والعافية وطول العمر.



وبدورها ثمنت الفنانة باسمة حمادة مبادرة شركة الوفرة للخدمات المالية لتكريم قامة فنية بحجم الفنان محمد جابر الذي قدم لنا الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.



تكريم مستحق



ووصف مؤسس مهرجان الكويت الدولي للمونودراما جمال اللهو تكريم الفنان القدير محمد جابر بأنه تكريم مستحق لشخصية فنية أعطت الكثير ووجب علينا شكرها لهذا العطاء المستمر، لافتا الى أن تكريم القامات الكبيرة وهم على قيد الحياة مثل الفنانين سعد الفرج، سعاد عبدالله، حياة الفهد، محمد المنصور، محمد المنيع، إبراهيم الصلال أمر مهم جدا، متمنيا أن تهتم الدولة بالفنانين الذين أعطوا خلال فترات الخمسينيات والستينيات للكويت ومازالوا يعطون ويبذلون جهدا كبيرا، وأيضا تمنى اللهو الالتفات لهم بتسمية شارع أو مدرسة أو أي موقع ثقافي بأسمائهم.