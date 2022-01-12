القاهرة - محمد صلاح



في الوقت الذي نجحت فيه الفنانة دنيا سمير غانم في التغلب على أحزانها لوفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، فشلت جهود كل المقربين في إخراجها من حالة الأسى والحزن الشديد لدرجة إغلاق حياتها على أمور قليلة فقط.



وسافرت دنيا لأداء العمرة بمفردها، وتحرص على زيارة قبر والديها أسبوعيا وعمل صدقات جارية بشكل مستمر، في حين كانت مشاركتها في حفل «قادرون باختلاف» أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة لخروجها للحياة، وتبعه حضورها العديد من المهرجانات الفنية لتسلم شهادات تكريم باسم والدها.



ومؤخرا نجح زوجها الإعلامي رامي رضوان في تقديم مفاجأة لها بعمل احتفال عيد ميلادها برفقة مجموعة من أصدقائها الفنانين منهم كريم محمود عبدالعزيز وهشام ماجد وكريم فهمي وزوجاتهم وشيماء سيف.