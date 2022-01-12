القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت المطربة إليسا عن موعد حفلها الأول في مصر بالعام الجديد، ونشرت البوستر الرسمي لحفلها المقرر يوم 21 الجاري على حسابها عبر «تويتر»، وهو حفلها الأخير بمنطقة الشرق الأوسط، قبل أن تبدأ جولتها الغنائية المنتظرة في أميركا مطلع فبراير المقبل.



وشهدت التعليقات عتاباً من عشاق إليسا لأن الموعد المحدد يوافق بدء اختبارات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي في مصر، علما أن إليسا لديها عدد كبير جدا من المعجبين من طلاب الجامعات ومدارس الثانوي، واعتادوا تنظيم حفلات استقبال لها فور وصولها مصر لتقديم حفلها الأول بمطلع كل عام.



وسبق أن أعلنت إليسا عن تقديم حفلات «يوم الحب» هذا العام عبر جولة موسعة في أميركا، ومن المقرر أن تحيي خلالها 4 حفلات غنائية هناك.