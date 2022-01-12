عبدالحميد الخطيب



أكد المطرب القدير ناصر الرغيب ان كل شيء في الحياة يتغير مع الزمن الا الفن الشعبي فإنه يظل محافظا على رونقه، مشددا على ان إضافة الايقاعات الحديثة عليه أمر ليس سيئا اذا كان يخدم الاغنية. وقال: الفن الشعبي ليس من السهل على أي شخص ان يقدمه، فهو صعب جدا، ومن اكثر الاشياء المهمة فيه «الكلام» والذي اذا تم غناؤه بشكل «غلط» فستتوارثه الاجيال، لذا يجب ان يتصدى له شخص فاهم، مشددا على ان المطربين الشباب هم الميزان للاغنية التراثية الكويتية.



وعن سبب عشقه للغناء الشعبي، أوضح: لأنني تربيت عليه منذ صغري، ومن خلاله تعلمت أشياء كثيرة جميلة، لافتا الى أن علاقته بالجميع في الوسط الفني مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل. وأردف: كل من تعاملت معهم في مشواي اعتبرهم اكثر من اخوان، وفنانين أستفيد منهم ومن خبراتهم، وبيننا حب اخوي، لافتا خلال استضافته في برنامج «البوشية»، الى أنه يحضر لأغنية جديدة سيتم طرحها قريبا.



وتطرق الرغيب الى مشاركة المطرب الشعبي خارج الكويت في المهرجانات والاحتفالات الخاصة، وقال: هذا أمر مهم، لأننا من خلاله نؤكد على هويتنا الوطنية، ونقدم أغانينا المحلية الجميلة، مؤكدا أن الجمهور هو الداعم الأول له وأيضا الأصدقاء والأهل.