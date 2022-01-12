تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة غدا الخميس لمناقشة قانون بشأن تعويض الموظف عن رصيد إجازاته وقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.



وقال موقعو الطلب إنه استنادا إلى نص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022 الساعة العاشرة صباحا، وذلك لمناقشة:



أولا: التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بهدف تعويض الموظف في حال ما كانت المصلحة العامة تقتضي عدم السماح له بالإجازة الدورية وذلك بمنحه بديلا نقديا عنها أو إرجائها لسنة أخرى.



ثانيا: التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية عن الاقتراحات بقوانین بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، على أن تمتد الجلسة لحين الانتهاء من جدول الأعمال والتصويت على التقارير الواردة الطلب.

وموقعو الطلب هم النواب: د.حسن جوهر والصيفي الصيفي وأسامة الشاهين وفارس العتيبي وثامر السويط ود.عبدالعزيز الصقعبي، ود.صالح ذياب وشعيب المويزري وخالد العتيبي ود.حمد المطر.