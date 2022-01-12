أشاد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» د.سالم المالك أمس بالحرص الكبير الذي توليه الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لدعم الشباب والاستثمار في رأس المال البشري باعتبارهما أهم ركائز التنمية وعماد نهضة الدول ورفعة شأنها.

وقال المالك في لقاء مع «كونا» على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى البلاد حاليا بدعوة من وزارة التربية إن الأهمية القصوى التي توليها الكويت في خططها وبرامجها لدعم الشباب وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على الانخراط في مجالات ريادة الأعمال والابتكار «محل تقدير» منوها بمساندة الجهات المعنية للمبدعين والمبتكرين منهم بما يسهم في دعم الخطط الإنمائية وتحقيق أهدافها.

وأضاف أن الكويت أخذت زمام المبادرة من خلال سياساتها وخططها الوطنية للارتقاء برأس المال البشري عبر التدريب والتأهيل والابتعاث ودعم المواهب وتشجيع الشباب والفتيات على إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في مواجهة التحديات والتحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع، موضحا أن الكويت العضو المؤسس في المنظمة المتفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي تحظى بمكانة متميزة«على المستويات الإقليمية والدولية فهي من الدول التي أعطت العمل الإسلامي المشترك حقه وأصلته وساندت الدول الفقيرة والمحتاجة.