طارق العنزي: اختبار اللغة العربية سيكون في متناول الجميع ولن تكون هناك أي أسئلة خارجة عن المعتاد

أنوار العتيبي: تحديد أوقات للراحة أثناء المذاكرة وممارسة الرياضة وتجنب الأنشطة الذهنية والجسدية قبل النوم



عبدالعزيز الفضلي



تنطلق صباح اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021 لطلبة الصف الثاني عشر، حيث يؤدي طلبة القسم الأدبي امتحان اللغة الفرنسية بينما يقدم طلاب العلمي اختبار مادة الرياضيات وسيكون امتحان اللغة الانجليزية لطلبة المعهد الديني والفرنسية لطلبة البعوث، حيث تعقد الاختبارات وسط ظروف استثنائية تمر بها دول العالم بسبب «كورونا» والتي استعدت لها «التربية» جيدا بالتعاون مع قطاعاتها المختلفة ووزارة الصحة.



وأكدت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الإدارات المدرسية جهزت القاعات والفصول لاستقبال الطلبة مع توفير الاحتياجات المطلوبة كالمعقمات والأجهزة الحرارية والكمامات والتشديد على التقيد بالاشتراطات الصحية.



وفي هذا السياق، أكد الموجه الفني الأول للغة العربية بمنطقة العاصمة التعليمية طارق العنزي أن التوجيه الفني حرص على إعداد نماذج تجريبية لاختبار اللغة العربية للصف الـ 12 استعدادا لتهيئة الطلاب المتعلمين لهذا الاختبار، حيث أعلنوا عن خطة التوجيه الفني والأهداف الموضوعة لطلبة الثاني عشر بداية العام الدراسي وهي معتمدة من إدارة المناهج.



وأضاف العنزي ان الاختبار سيكون في متناول الجميع ولن يواجه الطالب أي صعوبات في حال تم الاستعداد الجيد وسيكون في النمط ‏المتوسط إلى الأقل منه ولن تكون هناك أي أسئلة خارجة عن المعتاد، موضحا أن مجموعة متخصصة من الموجهين الفنيين قاموا بإعداد هذا الاختبار وفق الضوابط واللوائح والنظم المعمول بها، كما أن التوجيه العام طرح نموذجا تجريبيا قريبا جدا من الاختبار.



ونصح الطلبة بمراجعة الاختبارات السابقة والنماذج القديمة وحتى يتمكن الطالب من الأداء فهو بحاجة إلى مراجعة وتدريب سابق على المهارات النحوية ‏والبلاغية وكتابة التعبير ولا يمنع أن يزيد من جرعة التدريب في هذه الفترة بحل المزيد من النماذج، متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلبة.



وفيما يخص الجانب النفسي والاجتماعي للطلبة، أكدت الاختصاصي النفسي الأول أنوار العتيبي ضرورة حرص الطالب على وضع الفواصل وأوقات الراحة أثناء المذاكرة لأنها كفيلة بتجديد مستوى الطاقة، وممارسة الرياضة وتجنب الأنشطة الذهنية والجسدية قبل النوم، والابتعاد عن القيلولة أثناء اليوم والحرص على إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية وتجهيز الغرفة لتكون مريحة دون ضوضاء أو أنوار ومرتبة مع سرير مريح وتجنب تناول المنبهات كالقهوة قبل النوم بـ 5 ساعات على الأقل وتناول العشاء مبكرا.

وتابعت: شعور الطالب بالقلق قبل الاختبار أمر طبيعي فهو يحفز على الالتزام والحرص وبذل المجهود المضاعف لتخطي هذه الفترة بنجاح لذلك يجب ألا يكون هذا الشعور مبالغ فيه وعندها يفضل اللجوء إلى الاختصاصي النفسي في المدرسة، ولتخفيف مشاعر القلق والتوتر يجب ممارسة تمارين التنفس العميق وارتخاء العضلات حتى تهدأ، مطالبة أولياء الأمور بأن يضعوا بعين الاعتبار أن هناك فروقا فردية بين أبنائهم وليس من الضروري أن يكون أولادنا متفوقين في جميع المواد الدراسية وعليهم فقط تشجيعهم وتحفيزهم وبث الثقة في نفوسهم للوصول إلى نتائج مثمرة.