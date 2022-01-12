آلاء خليفة



وقعت جامعة الكويت ممثلة بمدير الجامعة بالإنابة أ.د.بدر البديوي أمس بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر ممثلة في رئيس مجلس الإدارة د.هلال الساير، بحضور كل من مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية والتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سلمان العنزي وأمين عام جمعية الهلال الأحمر مها البرجس في قاعة مجلس الجامعة.

ويأتي هذا التعاون المشترك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لجامعة الكويت في تحقيق التنمية المجتمعية من خلال التعاون الفعال مع جمعيات النفع العام، ويهدف هذا البروتوكول المبرم مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى تنمية الوعي بالعمل الإنساني التطوعي وتنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات فيما بين الطرفين.



وبهذه المناسبة، أعرب البديوي عن سعادته بهذا التعاون مع أهم مؤسسة للعمل الإنساني وهي جمعية الهلال الأحمر لتكون بادرة ونقطة انطلاقة مع أبناءنا الطلبة في جامعة الكويت لتشجيع العمل التطوعي وتعزيز قيم العمل الخيري، مشيرا إلى أن المبادرة والعمل التطوعي هي الروح الموجودة في المجتمع وهي فطرة التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم، آملا أن تنطلق هذه الاتفاقية إلى أرقى وأنجح درجات التعاون المشترك لتحقق النتائج المرجوة.