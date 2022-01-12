أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن تدشين وزارة الصحة لأولى خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق من خلال 4 خدمات جديدة، ستكون متاحة لمستخدميه عبر قائمة «الخدمات».



وأوضح كاظم ان الخدمات الجديدة التي تقدمها «الصحة» عبر «سهل» تتمثل في تجديد الترخيص الطبي، وترجمة الترخيص الطبي، وتغيير المسمى الوظيفي (وهي خدمة إلكترونية خاصة بالكوادر الطبية)، علاوة على شهادة حسن سير وسلوك (وهي خدمة إلكترونية خاصة بالكوادر الطبية) ويمكن التقديم عليها مباشرة من خلال التطبيق.