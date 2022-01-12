اعتبر محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن تسجيل منطقة الدسمة لتحويلها إلى منطقة صحية آمنة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، خطوة في تطوير المنطقة وتعزيز الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته، ومن شأنها القضاء على كافة المشاكل البيئية والصحية التي كانت تعاني منها المنطقة.

وقال الخالد بعد الاجتماع الذي عقده مع رئيس اللجنة التنسيقية لتسجيل وتحويل «الدسمة» إلى منطقة صحية م.أحمد ردعان الردعان، وحضور نائب رئيس اللجنة م.مشعل المخانجي، وعضو اللجنة سحر العلي، وباسل أشرف، ولطيفة الخالدي، وممثل مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د.حسن القطان - إن منطقة الدسمة اليوم تعد المنطقة (7) من بين مناطق العاصمة اليرموك والعديلية والسرة والشامية والضاحية والصليبخات والـ13 على مستوى الكويت التي تسجل على شبكة المدن الصحية الإقليمية وجاءت ثمرة للجهود والتعاون بين المحافظة والجهات المعنية.