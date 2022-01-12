أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء تسجيل 4397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 441999 حالة.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د. عبدالله السند لـ«كونا»، إنه تم تسجيل 626 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 414867، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.9%. وأوضح أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2473 حالة.



وذكر د.السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 15 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 24659، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 162. وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 37540، ليصبح مجموع الفحوصات 6273509، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.7%.