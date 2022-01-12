أسامة المنصور



يستضيف الأردن في شهر فبراير المقبل جولة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية «باها» الذي يعد أحد أهم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية في المملكة لـ 2022 فهي تخضع إلى اللوائح والأنظمة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM)، كما ستكون هناك جولة من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والتي لا تقل أهمية عن سابقتها من حيث حجم المشاركة والمنافسة. وبهذه المناسبة، أعلنت اللجنة المنظمة لباها الأردن في وقت سابق عن فتح باب باب التسجيل للمشاركة على أن يغلق باب التسجيل السبت 5 فبراير ليتم الإعلان عن قائمة المشاركين في 8 فبراير على أن تنطلق فعالياته في 17 فبراير وتستمر حتى مساء 19 من الشهر ذاته.



وستواجه الفرق المشاركة مرحلتين خاصتين بطول 319 كم عبر مرحلة «رم» والمرحلة الثانية والأخيرة ستكون في «وادي عربة» بطول 152 كم، وارتأت اللجنة المنظمة لباها الأردن 2022 استحداث مرحلة وادي عربة لإضفاء طابع التشويق والإثارة بين المشاركين لما تتمتع به المرحلة من تضاريس وكثبان متنوعة.



وتفتح العقبة ذراعيها لاستقبال منافسات «باها الأردن» حيث ستشهد انطلاق واختتام السباق الذي يتسم بشهرة على نطاق واسع، من خلال مراحله التشويقية، اذ من المقرر أن تنطلق المنافسات الخميس 17 فبراير المقبل، وتستمر حتى السبت 19 من نفس الشهر، وستجرى في ذات اليوم عملية التدقيق الإداري والفحص الفني والمؤتمر الصحفاي على أن يدخل السائقون يوم الجمعة 18 منه مرحلة «رم» فيما تقام المرحلة الأخيرة السبت 19 فبراير من خلال مرحلة عربة وتختتم منافسات السباق في مدينة العقبة نفسها.