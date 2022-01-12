الدوحة - فريد عبدالباقي



استعاد فريق الريان توازنه بتغلبه على الوكرة 3-0، في المواجهة التي جمعتهما مساء أول من أمس على ستاد ثاني بن جاسم لحساب الجولة الـ 13 من المسابقة.



وتم استكمال المباراة من الدقيقة 42، وبالنتيجة نفسها التي توقفت عندها (1-0 لصالح الريان)، وذلك بعد إصابة لاعب الوكرة عثمان كوليبالي بأزمة صحية خلال أحداثها مساء السبت الماضي، قبل أن يتم استكمالها وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا.



ويدين الريان بالفضل في الانتصار لمدافعه الإيراني شجاع خليل زاده الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 19 قبل أن يصاب لاعب الوكرة كوليبالي وتتوقف المباراة، لتستكمل مساء أول من أمس، حيث تمكن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز من إضافة الهدفين الثاني والثالث لصالح الريان في الدقيقتين (69 و73). وبهذه النتيجة رفع الريان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الوكرة عند 19 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس.



وشهد اللقاء لفتة رائعة، حيث تم تكريم الأطقم الطبية والمسعفين الذين ساهموا في إنقاذ حياة المالي كوليبالي عقب سقوطه مغشيا عليه، حيث قام لاعبو الوكرة والريان بعمل ممر شرفي للأطقم الطبية حاملين باقات الورود، التي تم إهداؤها لهم في لفتة رائعة تقديرا على للمجهود الكبير الذي بذلوه مع كوليبالي وتم التقاط صور تذكارية مع الأطقم الطبية ولاعبي الفريقين، بقميص عثمان كوليبالي. كما حرصت جماهير الوكرة على توجيه رسالة دعم لكوليبالي من المدرجات بعمل لافتة كبيرة مكتوب عليها «ماتشوف شر يا عثمان».



إلى ذلك، تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 14 من الدوري القطري لكرة القدم، حيث يستضيف الأهلي فريق أم صلال في الـ 6:30 مساء على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، بالتوقيت نفسه يحل الشمال ضيفا على قطر بملعبه سحيم بن حمد. وتستكمل غدا مباريات الجولة بـ 3 مواجهات، حيث يقابل السيلية مع العربي في الـ 4:20 مساء على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، بالتوقيت نفسه يستضيف الغرافة فريق الدحيل على ستاد ثاني بن جاسم، فيما يلعب الوكرة مع الخور في الـ 7:00 مساء على ملعب نادي الغرافة.. فيما تأجلت مواجهة السد والريان إلى موعد لاحق بسبب تقدم الأول بطلب إلى مؤسسة دوري نجوم قطر بتأجيل المواجهة نظرا لتفشي فيروس كورونا بسبب صفوفه.