تترأس السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين المساعد لجامعة الدول العربية ملتقى رياضة المرأة العربية في نسخته الأولى، والتي تنطلق في جامعة الدول العربية بالقاهرة 24 مارس 2022.



ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وتكريم البطلات اللواتي حصلن علي ميداليات الأولمبية وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربية افراد ومؤسسات.



وتعتبر الأردنية هيفاء أبو غزالة واحدة من أبرز القيادات العربيات التي تملك الخبرة ومن أولى القياديات التي تولي جل اهتمامها خدمة المجتمع المدني، حيث شغلت العديد من المناصب في الأردن والأمم المتحدة، وهي تشغل حاليا منصب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الإعلام في جامعة الدول العربية ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للمجتمع المدني منذ 2013.



وتولت أبو غزالة من قبل وزارة السياحة والآثار في الأردن بين عامي 2011 و2012، كما شغلت منصب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس «الاتحاد النسائي الأردني»، ومستشار وزير التربية والتعليم الأردني بالإضافة إلى ترشحها عام 2005 لجائزة نوبل للسلام، وهي حاصلة على دكتوراه في التربية وعلم النفس.