شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت مكاسبها السوقية بنهاية تعاملات الأمس، وذلك على وقع التطمينات الحكومية بعدم العودة لإغلاق النشاط الاقتصادي مجددا، إذ أضافت القيمة السوقية مكاسب بقيمة قريبة من 270 مليون دينار ليصل إجمالي المكاسب في جلستين إلى 670 مليون دينار، حيث بلغت مكاسب أول من أمس 400 مليون دينار، وبذلك تقترب القيمة السوقية لبورصة الكويت من ملامسة مستوى 43 مليار دينار.

وشهدت السيولة استمرار ارتفاع معدلاتها اليومية، بقيمة امس بلغت 87 مليون دينار ارتفاعا من 76.8 مليون دينار اول من امس بنسبة ارتفاع 13%، تركزت حول أسهم السوق الأول وتصدرها بيتك بـ 9.7 ملايين دينار، وارتفعت كذلك احجام التداول بنسبة 19% بكميات اسهم 435 مليون سهم ارتفاعا من 365 مليون سهم أول من أمس.

وكان لافتا خلال تعاملات الأمس، كمية التداول على سهم «كامكو إنفست»، والتي بلغت 16.8 مليون سهم، ليسجل بذلك أعلى كمية تداول على السهم منذ ديسمبر 2007، فيما ارتفع سعر السهم إلى 149 فلسا، ليسجل أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2012، بحسب «بلومبيرغ».

وأنهت البورصة تعاملات امس على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% بإضافة 67 نقطة ليصل إلى 7938 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% بخسارته 3.5 نقاط ليصل إلى 6065 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بمكاسب 45 نقطة ليصل إلى 7303 نقاط.