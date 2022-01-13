قالت هيئة أسواق المال الكويتية في بيان صحافي إنها رصدت بتاريخ 11 نوفمبر 2021 مقطعــا على موقـع «YouTube» بعنـــوان «تحيــاتي وأشواقي الأسهم القابلة للاستثمار للكويتيين في بريطانيا 449» وتضمن الفيديو الآتي:



1 - تشجيع المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في صندوق رأس المال المخاطر لدى شركة مقرها المملكة المتحدة.



2 - تحفيز المستثمر الكويتي لفتح حساب على أحد المواقع الالكترونية مقابل حصوله على عدد 1000 سهم مجانا عند القيام بذلك.



وأوضحت الهيئة أنه وفقا للمادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010، فإنها مسؤولة عن حماية المستثمرين، ونتيجة لذلك قامت الهيئة باتخاذ الاجراءات التالية:



1 - أضافت هيئة أسواق المال الشركة صاحبة الإعلان إلى قائمة الشركات غير المرخصة على موقعها الالكتروني وتواصلت مع هيئة السلوك المالي (FCA) بشأن هذه المسألة.



2 - طلبت هيئة أسواق المال معلومات من هيئة السلوك المالي (FCA) بشأن حالة الشركة صاحبة الإعلان من FCA، وتم إبلاغها بأن الشركة غير مسجلة لديهم.



3 - في 15 ديسمبر 2021، تمت إزالة موقع الشركة مع مقاطع فيديو YouTube الخاصة بالإعلان المذكور، ونقر علنا بالمساعدة المقدمة من هيئة السلوك المالي (FCA).



وفي الختام، تؤكد هيئة أسواق المال عزمها على تطبيق مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته التي تتضمن حماية المستثمرين في دولة الكويت.