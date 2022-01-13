قال عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة ان إجمالي المحلات التجارية التي تم إغلاقها حتى أمس لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية بلغ 1115 محلا.



وقال الجمعة لـ «كونا» ان الفرق الميدانية المختصة بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في محافظات الكويت قامت حتى الآن بزيارة 679552 محلا ومجمعا وسوقا موازيا، مضيفا ان الفرق التي تواصل جولاتها التفتيشية تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاشتراطات التي أقرتها السلطات الصحية قامت بتوجيه 87989 انذارا خلال الفترة الماضية وتحرير 13680 مخالفة.



ولفت إلى ان الفرق الميدانية قامت أمس بزيارة 216 مجمعا وسوقا ومحلا اذ قامت بتوجيه 74 انذارا وتحرير 8 مخالفات، مؤكدا على أن الفرق ستواصل عملها في مختلف المحافظات للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.