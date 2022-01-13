واصل الجيش اليمني عمليته العسكرية وتقدمه على الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وذلك بعد يوم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية «حرية اليمن السعيد»، انطلاقا من محافظة شبوة الاستراتيجية التي تم تحريرها مؤخرا من ميليشيات الحوثي.



وأفادت قناة «العربية/ الحدث» الإخبارية الفضائية امس بأن قوات الجيش اليمني سيطرت على مواقع جديدة في «عقبة ملعاء» بمديرية حريب، لافتة إلى أن بضع كيلومترات تفصل بين الجيش اليمني وبين معسكر أم ريش الاستراتيجي.



وعزل الجيش اليمني الميليشيات الحوثية المتمركزة في سلسلة جبال البلق والمناطق المحيطة بها، بعد تقدمه في موقع اللجمة، وفقا لقناة «العربية/ الحدث» الإخبارية.



بالتزامن، أظهرت مشاهد تقدم الجيش اليمني على بعض التلال في منطقة ملعاء.



وشدد أحد القادة الميدانيين على الأرض أن معنويات الجيش اليمني مرتفعة، لافتا إلى أن مقاتلي ألوية العمالقة الذين أتوا من مديرية عسيلان في شبوة أمنوا الناحية الشمالية للجيش. وكانت ألوية العمالقة والجيش اليمني حققا إنجازات عديدة خلال الأيام الماضية سواء في شبوة التي حررت كاملة أو مأرب، حيث لاتزال المعارك والتقدم مستمرا، وسط ضربات جوية لتحالف دعم الشرعية لمواقع الحوثيين، فيما سجلت خسائر فادحة في صفوف الميليشيات على الجبهات الجنوبية.



وأتت تلك التطورات الميدانية بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام الحالي هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز على الرغم من كل التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين. ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.