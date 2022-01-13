في رقم قياسي سلبي جديد للجائحة، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بعدوى كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي، وارتفع عدد الإصابات المكتشفة بنسبة 55% مقارنة بما قبله، والوفيات بنسبة 3%.



وقالت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية «خلال الأسبوع الماضي من 3 إلى 9 الجاري، ارتفع عدد حالات «كوفيد-19» الجديدة بشكل كبير» على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن «أكثر من 15 مليون حالة جديدة»، وهو ما يمثل «زيادة بنسبة 55%» على مدى الأيام السبعة الماضية.



في الوقت نفسه، أبلغت خمس من مناطق منظمة الصحة العالمية الست المنظمة بزيادة عدد المصابين، ففي افريقيا فقط جرى تسجيل انخفاض بنسبة 11%، في حين أن الأرقام كانت مرتفعة بشكل خاص في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، حيث تم على التوالي اكتشاف 418% و122% من الإصابات الجديدة، مقارنة بالأسبوع السابق.



كما تم تسجيل زيادة في أوروبا بنسبة 31%، وأميركا بنسبة 78%، وفي شرق المتوسط ​​بنسبة 86%، في حين زاد عدد الوفيات بشكل ملحوظ في أفريقيا بنسبة 84%، وفي أميركا بنسبة 26%، بينما انخفض معدل الوفيات في أوروبا بنسبة 10%، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 6%، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 11%.



إلى ذلك، يستمر الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) في العالم، في حين أن المتحور «دلتا»، الذي كان يهيمن في السابق على الكوكب، يفقد قوته.



من جهته، اعتبر مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي أنه رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جراء الإصابة بـ «كوفيد-19»، قد تكون الولايات المتحدة «على عتبة» فترة انتقالية سيكون ممكنا بعدها «التعايش مع» فيروس كورونا.



وقال فاوتشي «في وقت يتقدم (تفشي) أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعا فيه مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرض لخطر» الإصابة، وأضاف خلال لقاء نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها».



في الأثناء، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن مجموعة جديدة من التدابير للإبقاء على المدارس مفتوحة بما في ذلك زيادة فحوص «كوفيد-19» المتاحة لها وذلك مع انتشار المتحور أوميكرون سريع العدوى في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسرعة.



ودافع البيت الأبيض وكبار مسؤولي الصحة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للزيادة في الحالات ومعدل دخول المستشفيات.



وبعد اتهامات لإدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة بالتركيز على التطعيم على حساب الفحوص قالت الإدارة إنها ستزيد عدد الفحوص المتاحة للمدارس بمقدار عشرة ملايين شهريا.



إلى ذلك، أقرت السلطات التونسية امس حظر تجول ليليا ومنع التجمعات لأسبوعين لمكافحة عودة انتشار وباء «كوفيد-19».



وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة فيسبوك إنه تقرر «منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء».



وأضاف البيان أنه تم كذلك «تأجيل أو إلغاء كل التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة».



وتطبق هذه الإجراءات اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي في البلاد.



وفي روسيا، أعلنت السلطات امس تسجيل 745 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات اليومية إلى 17946 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى عشرة ملايين و702150 إصابة.