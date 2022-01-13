دعا زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا كير ستارمر امس إلى استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي اعترف بحضور حفل في «داونينغ ستريت» أثناء العزل الصحي وقدم اعتذارا للنواب.



وقال ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية تحت قبة البرلمان «دفاعه (جونسون) عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة أمر سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني».



وأضاف «هل ستكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟»، متهماً الزعيم المحافظ بـ «الكذب بوقاحة».



واعتذر جونسون عن حضور ما وصفه بأنه حفل «عمل» أقيم في حديقة مقر رئاسة الوزراء (10 داونينغ ستريت) أثناء الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا.



وقال رئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم «أريد أن أعتذر.. هناك أشياء قمنا بها ببساطة لم تكن صحيحة.. ويجب أن أتحمل المسؤولية».



وأوضح جونسون أنه كان يعتقد أن الحفل الذي أقيم يوم 20 مايو 2020 كان مرتبطا بالعمل، وقد ذهب إلى حديقة داونينغ ستريت لتوجيه الشكر لمجموعة من الموظفين.



وقال «بعد فوات الأوان، كان يجب أن أعيد الجميع إلى الداخل. أشعر بالأسف الشديد لأننا لم نتصرف بشكل مختلف في ذلك المساء». وقضى جونسون ومسؤولو الحكومة أياما من المماطلة بعد أن ذكرت قناة «أي.تي.في» أن كبير مستشاري رئيس الوزراء كان دعا نحو 100 شخص إلى حفل لتناول المشروبات الكحولية في حديقة 10 داونينغ ستريت في مايو 2020 وكانت مثل هذه التجمعات محظورة في ذلك الوقت، وسط مواجهة المملكة المتحدة للموجة الأولى من وباء كورونا.