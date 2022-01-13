انتهت الأعياد لكن تناول وجباتها الشهية لم ينته لدى الجميع. ففي مزرعة في لندن، ينكب قطيع صغير من المواعز منذ أيام عدة على أكل مئات من أشجار عيد الميلاد.



فالجمعية التي تدير المزرعة الواقعة في بلدة كنتيش شمال العاصمة البريطانية، تجول على المنازل لجمع الأشجار غير المرغوب فيها، في مقابل تقاضيها بدلا يكون بمنزلة تبرع.



وتوضح المسؤولة عن المزرعة أنجيلا وودز أن هذا المشروع بدأ العام الفائت «عندما شاهد عضو في الجمعية مقطع فيديو يظهر المواعز وهي تأكل أشجار عيد الميلاد».



وفيما يدخل روكي، وهو ماعز عمره 4 سنوات، رأسه عبر السياج ليقضم شجرة، توضح وودز أن إبر الصنوبر ليست طعاما لذيذا للمواعز فحسب، بل هي بمنزلة أدوية طبيعية لعلاج ديدان الأمعاء.



وتشير وودز إلى أن هذه الحيوانات تأكل أجزاء الشجرة كلها باستثناء الجذع، وتترك الأشجار في حال أشبه بكونها «تعرضت لتفجير نووي».



وجمع فريق المزرعة نحو 650 شجرة، تطعم المواعز ما هو جيد منها، بينما تحول الباقي نشارة خشبية توضع على المسارات في حديقة قريبة.



ويدفع السكان المحليون للجمعية 12 يورو مقابل أن تأخذ أشجارهم. وإذا دفعوا 6 يورو إضافية يتلقون «رسالة شكر» من المواعز.