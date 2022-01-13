قالت خبيرة علم الحشرات والأستاذ المساعد بقسم العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان الحربي إن من المعروف أن السجائر لها أضرار عديدة حيث تتسبب في السرطانات وفقدان الشهية والقدرة الجنسية وأمراض الجهاز الهضمي، متسائلة: ولكن هل فكرت يوما انه إلى جانب ما تحتوي السيجارة من نسبة عالية من التبغ والنيكوتين ممكن أن تحتوي على حشرات؟



وردا على هذا السؤال أوضحت الحربي أن حشرة السجائر أو التبغ تعرف بـ «ليزوديرما سيريكون»، وتفضل المناخ الاستوائي ولكنها موجودة في جميع أنحاء العالم وطوال العام، خاصة في أي مكان يوجد فيه التبغ بأي شكل من الأشكال مثل محلات البقالة ومحلات بيع التبغ.

وأضافت الحربي في تصريح لـ «الأنباء»: يعتبر فصل الخريف والشتاء من الأشهر الأكثر شيوعا لانتشار هذه الحشرة وتعيش هذه الحشرة اعتمادا على مصادر الطعام ودرجة الحرارة والرطوبة.

تستغرق دورة حياة خنفساء السجائر حوالي 3 أشهر تضع خلالها الأنثى 100 بيضة تفقس بعد 10 أيام تقريبا. تتغذى الصغار على التبغ الموجود في داخل السيجارة إلى أن تصبح حشرة بالغة.



وتابعت: تعيش هذه الحشرة ومراحلها العمرية جميعا في داخل أعواد السجائر ولفائف السيجار وتمضغ الأغلفة محدثة ثقوبا صغيرة. وتزداد هذه الثقوب مع زيادة عدد الحشرات والتخزين الخاطئ خاصة الرطوبة العالية والحرارة.

وذكرت أنه على الرغم من أن التبغ هو غذاؤها المفضل ولكنها تعتبر من أخطر أنواع الآفات التي تصيب أنواعا كثيرة من المنتجات الغذائية المخزنة إذا ما انتشرت وتتسبب بخسائر اقتصادية فادحة.

فتثقب الفاصوليا والفواكه والخضراوات المجففة والشعير والأرز والأعشاب والمكسرات والبهارات، وتتغذى أيضا على المبيدات الحشرية التي تحتوي على البيريثروم.

وبينت أن من العلامات الأكثر وضوحا هي الخنفسانة البالغة التي تمتاز باللون البني القاتم وطولها لا يزيد عن 2ملم، وكذلك الثقوب المتواجدة على لفائف السيجارة او السيجار، إلى جانب البقايا المتناثرة من التبغ في العلبة الممزوج بفضلات الحشرة. ومن الشائع أيضا أن تحتوي علبة السيجارة على بيضها الأبيض غير المرئي لصغر حجمه.

وللعلم، إن التبغ المستخدم في الشيشة قد يحتوى على أنواع عديدة من الحشرات مثل خنافس تيتيغونيا فيروديسما وكانتانس الناقلة لفيروس فسيفساء التبغ إذا لم ينظف ويعقم ويخزن بالطريقة الصحيحة.



وختمت الحربي بالإجابة عن السؤال: «هل هذه الحشرات ضارة؟» قائلة: عموما التدخين بشتى أنواعه ضار فما بالكم إذا احتوى التبغ على حشرات ناقلة لمسببات أمراض عديدة تفتك بصحة الإنسان كونها تتغذى على غذائه فيصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي.