أتاح التلسكوب الفضائي الأوروبي «كيوبس» المخصص لمراقبة الكواكب الخارجية الكشف للمرة الأولى عن كوكب ذي شكل مشوه يشبه كرة الركبي، بفعل تأثير الجذب الذي يتعرض له بسبب نجمه.



يقع الاكتشاف النادر المسمى WASP-103b ضمن كوكبة هرقل، على مسافة متواضعة جدا تبلغ نحو 1800 سنة ضوئية من المجموعة الشمسية.



وكان فريق علماء الفلك في جامعة بورتو بقيادة عالمة الفيزياء الفلكية البرتغالية سوزانا باروس، يبحث عن عينة مشوهة للغاية بسبب قربها من نجمها، على ما أوضح جاك لاسكار الذي شارك في إعداد الدراسة المنشورة الثلاثاء في مجلة «استرونومي آند أستروفيزيكس».