حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة آلية الإقرار والتعهد لصرف مكافآت الصفوف الأمامية.

وجاء في الآلية، التي تنشرها «الأنباء»، أن يتم التوقيع على نماذج الإقرار لمستحقي مكافآت الصفوف الأمامية من خلال تطبيق Q8SEHA على أن يتم تسليمها من قبلهم إلى جهات عملهم.

وتضمنت الآلية أن يتم تسليم جميع الإقرارات من قبل القطاعات بأظرف مغلقة إلى مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية بحد أقصى يوم 23 الجاري.

كما حصلت «الأنباء» على آلية دخول العاملين المستحقين في «الصحة» إلى نظام مكافأة الصفوف الأمامية، وكذلك عمل الإقرار والتظلمات الخاصة باحتساب الأيام لهذه المكافأة، وقد تضمنت هذه الآلية ما يلي:

خطوات تسجيل الدخول وتكون بتنزيل التطبيق Q8seha من خلال متجر google play ـ Appstore، وعند فتح التطبيق للمرة الأولى تظهر الشاشة الرئيسية للتطبيق وهي للخدمات الطبية الالكترونية الخاصة بالمرضى للدخول إلى نظام مكافأة الصفوف الأمامية، يرجى اختيار خدمات موظفي الصحة من اسفل الشاشة (2nd tab bar)، وتسجيل الدخول يكون عن طريق المصادقة مع تطبيق «هويتي»، وبالنسبة لغير المسموح لهم باستخدام تطبيق «هويتي» فيمكنهم إنشاء حساب من خلال اختيار تسجيل حساب جديد. ومن ثم يقوم المستخدم بإدخال رقمه المدني وإرسال طلب المصادقة ثم يصله إشعار عن طريق «هويتي»، ويقوم المستخدم بالموافقة على طلب المصادقة والرجوع إلى تطبيق Q8seha مرة أخرى، ثم يقوم المستخدم بالرجوع إلى تطبيق Q8Seha مرة أخرى ويقوم بإدخال كلمة المرور لتأمين حسابه، وتكون المصادقة مع «هويتي» لأول مرة فقط ويكون الدخول عن طريق كلمة المرور التي تم إدخالها سابقا او عن طريق biometric login.

وللدخول إلى نظام مكافأة الصفوف الأمامية تظهر الارشادات وشروط الاستخدام الخاصة بنظام مكافأة الصفوف الامامية ويتم استعراضها عن طريق زر التالي ويقوم المستخدم باستعراض الارشادات الى ان يصل الى نهاية الارشادات ويقوم بالموافقة عليها، ومن ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم الملف ويتم التحقق منه في حالة ادخال رقم غير صحيح يمكن للمستخدم بالتحقق منه من خلال المراجعة في مقر عمله. وإذا كان الموظف من خارج الوزارة او من الذين لا يملكون أي رقم او لا يملك رقما مدنيا او من استقال او تقاعد بعد التاريخ 31/5/2020، وتم الاستعانة به من قبل وزارة الصحة خلال الجائحة مستحقا لمكافآت الصفوف الأمامية فعليه التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] ويذكر فيه الاسم والرقم المدني وجهة العمل ورقم الهاتف.

وعلى المستخدم تحديث الملف الوظيفي الخاص به من خلال التطبيق مع الإقرار بصحة البيانات المدخلة.

وبعد استكمال المدخلات يقوم المستخدم فيما يخص كيفية التظلم على الأيام المعتمدة. ومن ثم تظهر بعد ذلك رسالة إرشادية للمستخدم فيما يخص كيفية التظلم على الأيام المعتمدة واخيرا يظهر بعد ذلك ملف الإقرار، على المستخدم حفظه وطباعته وتسليمه الى الجهة المحددة لاستقبال الإقرارات.