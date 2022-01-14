3.234.464 شخصاً تلقوا الجرعتين بنسبة 82.47% و3.348.999 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى بنسبة 85.39%



عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 451430.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا»، إنه تم تسجيل 792 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 416400، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 92.2%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2474 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 17 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 32556، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 213.



وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 37917 ليصبح مجموع الفحوصات 6346761، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 12.9%.



إلى ذلك، واصلت مراكز التطعيم وحملات التطعيم الميدانية منح الجرعة «التعزيزية» للمواطنين والمقيمين وقارب عدد من تلقوا الجرعة التعزيزية الـ600 الف شخص، بينما بلغ عدد من تلقى الجرعتين 3.234.464 شخصا بنسبة 82.47%، اما من تلقوا الجرعة الأولى، فقد بلغ عددهم 3.348.999 شخصا بنسبة 85.39% واستمرت حملات التطعيم الميدانية بتطعيم المرافق الحيوية، حيث بدأت اليوم بتطعيم العاملين في شركة المواشي، مع الاستمرار في تطعيم العمالة المنزلية القادمة عبر منصة «بالسلامة»