رابط الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الصحة PDF

خالد العرافة

تنشر "الأنباء" الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الصحة، والذي اعتمده ديوان الخدمة و يشمل على استحداث قطاعات جديدة واعادة تنظيم شاملة لقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة بدءا من مكتب الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والادارات المركزية الأخرى وتبعية كل منهم.

وبين الهيكل الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه استحداث مسمى الوكيل المساعد للخدمات الصحية الخارجية والذي تتبعه ادارة العلاج بالخارج والمكاتب الصحية وادارة التأمين الصحي وكذللك استحداث الوكيل المساعد للشؤون الرقمية الصحية الذي تتبعه ادارة تطوير النظم وادارة النظم الرقمية وادارة التشغيل والبنية المعلوماتية بالاضافة إلى استحداث وحدات تابعة للمناطق الصحية، وفيما يلي الهيكل التنظيمي للقطاعات والادارات والوحدات الادارية لوزارة الصحة.