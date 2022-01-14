أعلن الممثل جيسون موموا وزوجته الممثلة ليزا بونيت انفصالهما بعد زواج دام أكثر من أربعة أعوام.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جيسون (42 عاما) بطل مسلسل «لعبة العروش» وليزا (54 عاما) بطلة مسلسل «كوسبي شو» أصدرا بيانا مشتركا للإعلان عن انفصالهما.

وجاء في البيان «لقد شعرنا بالضغط والتغيرات خلال هذه الأوقات المليئة بالتحولات.. حدثت تغيرات وعائلتنا لم تكن استثناء من ذلك».



وكانت العلاقة بين جيسون وليزا قد بدأت عام 2004، عندما التقيا عبر صديق مشترك. وتزوج جيسون وليزا عام 2017 ولدى جيسون وليزا ابنة تدعى لولا (14 عاما) وابن يدعى ناكوا وولف (13 عاما).

ولدى بونيت ابنة تدعى زوي كرافيتز (33 عاما) من زوجها السابق المغني ليني كرافيتز.