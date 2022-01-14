أدى هجوم إلكتروني ببرمجية خبيثة، إلى شلل كامل في سجن أميركي مع تعطيل كاميرات المراقبة، ما أرغم السلطات على الإطباق على السجناء داخل الزنازين، وفق وثائق رسمية.

ونجح قراصنة معلوماتية الأسبوع الماضي في التسلل إلى نظام التحكم بالخوادم الإلكترونية والنفاذ إلى الإنترنت التابع لسجن مقاطعة برناليلو في ولاية نيو مكسيكو.

وعطل الهجوم لفترة وجيزة بوابات الفتح التلقائي بالسجن، ما أرغم أفراد الطواقم على فتح كل سياج وإغلاقه يدويا عند توجه السجناء للاستحمام أو التنزه. وأشارت وثيقة مرسلة إلى محكمة محلية بتاريخ



6 يناير، إلى أن «غياب كاميرات المراقبة يثير قلقا فعليا على أمن طاقم العمل والسجناء» حين يكون هؤلاء خارج الزنزانة.