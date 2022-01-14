أعلنت الممثلة الأميركية ميغان فوكس خطوبتها لصديقها مغني الراب ماشين جان كيلي، بعد علاقة بدأت منذ عام ونصف العام.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن ميغان (35 عاما) أعلنت نبأ الخطوبة الأربعاء من خلال مشاركة فيديو لعرض زواج ماشين جان لها على صفحتها على تطبيق انستغرام لمشاركة الفيديو.



وأشارت ميغان إلى أن الخطوبة تمت الثلاثاء. وقالت ميغان في منشور أسفل الفيديو، إنها قامت هي وماشين (31 عاما) «بشرب دماء كل منهما الآخر» للاحتفال بهذه المناسبة.

وهذه تعد ثاني خطوبة لميغان، حيث انها خطبت وتزوجت الممثل براين اوستن عام 2010. وبعد زواج دام 10 أعوام، أعلن الاثنان انفصالهما في مايو 2020.



ولدى الاثنان ثلاثة أبناء نوح (9 أعوام) وبودي (7 أعوام) وجيرني (5 أعوام). ولدى ماشين جان ابنة (12 عاما) من علاقة سابقة.