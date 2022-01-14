اسامة ابو السعود

اعرب ‏‎التجمع العمالي عن بالغ الحزن و الأسى لوجود حالتي وفاة لعاملين من عمالة المقاول بالحريق الذي اندلع صباح اليوم أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم ٣٢ بمصفاة ميناء الأحمدي.



ودعا أمين السر في التجمع العمالي محمد طلال البلوشي شركة البترول الوطنية، الى فتح تحقيق دقيق في أسباب تكرار الحوادث في ميناء الأحمدي وإتخاذ خطط وتدابير مُحكمة لمنع تكرارها.



كما طالب البلوشي الشركات النفطية بالتوقف عن سياسة استقدام العمالة الأجنبية غير الماهرة من المقاولين الذين لاحظنا عليهم عدم الاهتمام بإجراءات الأمن والسلامة ولا يتم تدريب عمالتهم عليها بالشكل المطلوب، بل ان الكثير من العمال الأجانب لا يجيدون التحدث الا بلغتهم الأم مما يسبب صعوبة في إيصال المعلومات و إرشادات الأمن والسلامة لهم، و في ظل توفر عدد كبير من العمالة الوطنية الماهرة في عقود المقاولين الذين يملكون شهادات علمية في التخصصات المطلوبة من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة في جميع القطاعات و منهم من يعمل في القطاع النفطي.

وختم البلوشي تصريحاته بالقول " ختاما يثمن التجمع العمالي جهود فرق الإطفاء في التعامل مع الحريق و نتمنى الشفاء العاجل للمصابين ‏و السلامة لبقية العاملين في مصفاة ميناء الأحمدي .