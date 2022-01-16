القاهرة ـ ناهد إمام وهالة عمران وأ.ش.أ



كلف رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي بالإسراع في بدء إنشاء المحور المقترح في منطقة القطا بمنشأة القناطر، التي شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة بها عدد من الركاب في نهر النيل فرع رشيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين، وسعيا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي امس مع وزير النقل الفريق كامل الوزير لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري. وقدم وزير النقل ملخصا حول الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات محاور النيل التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية، وكذا مشروعات القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، وتطوير الطريق الدائري.



وفيما يتعلق بالموقف الحالي لمشروعات محاور النيل على مستوى الجمهورية، أوضح الوزير أنه تم تنفيذ 38 كوبري قبل عام 2014، وفي عام 2014 بدأ التخطيط لإنشاء 29 محورا جديدا على النيل حتى عام 2024، ووفقا لهذه الخطة فمنذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا، كما أنه جار ومخطط تنفيذ 16 محورا، واستكمال محاور: جرجا، وطما، وديروط، وبذلك يصل الإجمالي في عام 2024 إلى 67 محورا/ كوبري، منها 31 محورا/ كوبري في الصعيد و36 محورا/ كوبرى في منطقة الدلتا.



إلى ذلك، وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، عدة نصائح للتذكير بكيفية التعامل حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولتجنب المضاعفات القوية الناتجة عن الإصابة بعدوى «كورونا»، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين. وأكدت وزارة الصحة أهمية وضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس، ولأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة، وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات، وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.



وطالبت وزارة الصحة بالتعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه عدوى كورونا، بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية.