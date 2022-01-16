القاهرة - ناهد إمام



قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، إن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 16/1/2022، وحتى يوم الأحد 20/2/2022، في تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات (ب - ج - د) بمنطقة الـ 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح م.محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 288: 300 بقطاع ب، اليوم، وتسليم وحدات العمارات من 311: 331 بقطاع ب، يوم الأحد 6/2/2022.