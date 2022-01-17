وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، قال في مقدمته: نظرا لما تعانيه مباني كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من ترد وانهيار كبير بمنظومة الخدمات الأساسية، المتمثلة بالنظافة والمرافق الصحية والصيانة بالإضافة الى الغياب التام للعمالة المختصة، ولما يعكسه هذا الوضع المتردي على جودة التعليم وسلامة البيئة الدراسية للطلبة وانتاجية الكوادر الأكاديمية، ولما قد يمثله هذا الاهمال من فشل اداري وسوء توظيف للمال العام.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي: كشف تفصيلي بمناقصات النظافة والصيانة والخدمات الأساسية لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لآخر خمس سنوات، على أن يتضمن الكشف مدة المناقصات وقيمتها وبيانات الشركات المتعاقدة.

و هل انعقدت لجان تحقيق لتقصي أسباب الاهمال في الخدمات والمناقصات المذكورة أعلاه؟ إذا كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدنا بمحاضر ونتائج لجان التحقيق.