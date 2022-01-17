أعلن النائب د.صالح المطيري عن طلب عقد جلسة خاصة في 27 يناير الجاري لمناقشة عدد من المواضيع تخص شريحة المتقاعدين، وذلك استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الجلسة مدرج على جدول أعمالها قضايا المتقاعدين ومن أبرزها ما يتعلق بتوزيع أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع حلول للصعوبات المعيشية والحياتية التي تعاني منها تلك الشريحة.



وأضاف ان مجموعة من النواب وقعوا على هذا الطلب، في انتظار الموافقة الرسمية من مكتب مجلس الأمة والتنسيق مع الحكومة.





