القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية، لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة اللي تشهدها مصر حاليا. كما وجه الرئيس السيسي - خلال اجتماعه، امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة - بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة هذه المنظومة، بحيث يتم تأهيلها علميا لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة في إطارها. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع شهد «متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية التي تعمل بالطاقة النظيفة». واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر، والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة، والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية في القاهرة الكبرى، وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية، وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة في القطار الكهربائي السريع، وقطار المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف «LRT»، والأتوبيس الترددي السريع «BRT» الذي سيعمل بالطريق الدائري، بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق. وأوضح المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير عرض الموقف التنفيذي الحالي لتلك المكونات الحديثة، خاصة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة الرئيسية، وأولها «العين السخنة/ العلمين الجديدة/ مرسى مطروح» مرورا بالقاهرة الكبرى وبطول 660 كم، وكذا خط «حدائق أكتوبر/ الأقصر/ أسوان» بطول 925 كم، إلى جانب خط «قنا/ الغردقة/ سفاجا» بطول 240 كم، مع توضيح تطور الأعمال المدنية والصناعية والمحطات الجاري تنفيذها بكل هذه الخطوط، فضلا عن المسارات السطحية والعلوية وأعمال الكباري المتقاطعة بها.