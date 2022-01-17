نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.



وذكر المركز ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، وأن ما تم الإعلان عنه يقصد به أن مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، ستستغرق ما بين 4 و6 أسابيع، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.



وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة متاحة من خلال موقع «دعم مصر» عبر الرابط التالي: «www.tamwin.com.eg»، أو بوابة مصر الرقمية، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية.



إلى ذلك، نفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د.طارق شوقي، وجود أي ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، داخل المدارس الحكومية أو المدارس الدولية.



وقال شوقي ـ خلال اتصال تلفزيوني ـ إنه لا توجد أي إصابات بكورونا تؤثر على سير العملية الدراسية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بانتظام شديد بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الإعدادية، بالإضافة إلى التعليم الفني.



وحول وجود مدارس «إنترناشونال»، ومدارس خاصة، طلبت من طلابها عدم الحضور بسبب كورونا، قال شوقي لم تأت معلومة بذلك، وقد تكون هناك مدرسة أو مدرستان، لكنه ليست هناك ظاهرة.