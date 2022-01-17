القاهرة - ناهد إمام



أعلن د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان المصرية، عن استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «فايزر»، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي»، وذلك في الساعات الأولى من امس، بمطار القاهرة الدولي.



يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.



وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.



وأشار عبدالغفار إلى أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفاعلية اللقاحات قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.