سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم



وافقت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها امس على 7 اقتراحات. وأوضح مقرر اللجنة النائب د.أحمد مطيع أن اللجنة أقرت منح الموظف المرافق للمريض بالخارج إجازة مدتها 6 أشهر إضافية، والسماح للموظف بالجمع بين الوظيفة والدراسة، وتعيين الأطباء والممرضين من فئة غير محددي الجنسية للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة. وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح بصرف علاوة الأولاد للموظفة في القطاع الخاص في حال عجز الزوج عن الإنفاق عليها. من جانب آخر، أعلن النائب د.صالح المطيري عن طلب عقد جلسة خاصة في 27 يناير الجاري لمناقشة عدد من المواضيع تخص شريحة المتقاعدين.

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