ليس هناك وقف للمسحات التي تجرى عن طريق اللعاب، بل حصر لعمل فحص الـ (PCR) بهذه الطريقة لحالات مرضية معينة

أكدت وزارة الصحة أن مراكز إجراء مسحات فحص (PCR) التابعة لوزارة الصحة تستوعب من يرغب في إجراء الفحص وفق البروتوكولات المعمول بها، منوهين إلى أن مراكز إجراء المسحات متوافرة في جميع محافظات البلاد، وتقدم خدماتها بالمجان، إضافة إلى عمل المسحات عبر خدمة السيارات، كما تنوه الوزارة إلى قدرتها على زيادة تلك المراكز إن استدعى الأمر ذلك.

وتوضح الوزارة بأنه ليس هناك وقف للمسحات التي تجرى عن طريق اللعاب، بل حصر لعمل فحص الـ (PCR) بهذه الطريقة لحالات مرضية معينة، لاسيما أن بقية الحالات يمكنها إجراء مسحات الأنف عبر المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.